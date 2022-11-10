Mardin’in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün mezarı ve çevresi, liseli öğrenciler tarafından düzenlendi.

Mardin’in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün mezarı ve çevresi, liseli öğrenciler tarafından düzenlendi.

2015 yılında Mardin’in Derik ilçesine Kaymakam olarak atanan ve teröristler tarafından makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016’da patlatılması neticesinde şehit düşen Muhammet Fatih Safitürk için her sene mezarı başında anma programı gerçekleşiyor. Bu sene geçekleşecek olan anma programı öncesinde Arifiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğraf alanı öğrencileri tarafından boya yenileme işlemi yapıldı. 10. ve 12. sınıf öğrencileri tarafından yapılan düzenlemede şehit kaymakam Safitürk’ün mezarının yıpranmış yazı ve bayrakları törene hazır hale getirildi.