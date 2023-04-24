Şanlıurfa’da polis ekipleri, şehit meslektaşlarının kızı için doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa’da polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının kızına doğum günü sürprizi yaptı. Toplum Destekli ve Yunus polis ekipleri, Şehit Cemal Bozkurt’un 6 yaşındaki kızı Buğlem Bozkurt için doğum günü pastası hazırladı. Ekipler, aldıkları hediyelerle Bozkurt ailesini evlerinde ziyaret etti. Pastayla Bozkurt ailesinin kapısını çalan ekipler, kendilerini karşılayan Buğlem ile pastaya üfledi. Pastanın kesilmesinin ardından ekipler, Buğlem’e çeşitli hediyeler verdi. Buğlem ve ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.