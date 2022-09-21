Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 27 Eylül Salı günü karara bağlanacağı bildirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 27 Eylül Salı günü karara bağlanacağı bildirildi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve kardeşi ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Duruşmada sanık müdafileri tahkikatın genişletilmesi ile ilgili 20’ye yakın talepte bulundu. Ayrıca yazılı savunma için süre istediler. Mahkeme heyeti, taleplerin tümünü reddetti.

Mahkeme heyeti, davanın 27 Eylül Salı gününe ertelenmesine karar verdi. Salı günkü duruşmada karar çıkması bekleniyor. Davada önceki duruşmada karar çıkması beklenirken yaz kararnamesi ile davaya bakan mahkeme heyetinin görev yerleri değişmişti. Yeni heyetin, Salı günü nihai kararı vermesi bekleniyor.