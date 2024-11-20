Manisa’da şehit polis Turan Sütçü’nün adı düzenlenen törenle, büyük kızının mezun olduğu, küçük kızının da 3. sınıfta okuduğu Laleli İlkokuluna verildi. Törene katılan şehidin eşi İlknur Sütçü duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Şehzadeler İlçesi Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezliğinde görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde 2018 yılında şehit olan Polis Turan Sütçü’nün adı, kızlarının okuduğu Yunusemre İlçesi Laleli İlkokulunda düzenlenen törenle verildi.

Okulda gerçekleştirilen törene Yunusemre Kaymakam vekili Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehit Polis Turan Sütçü’nün eşi İlknur Sütçü ve kızları Dilay (16) ve ilkokul 3. sınıf öğrencisi Simay (9), gazi dernekleri, şehit polisin mesai arkadaşları ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Okul müdüründen Şehit polisin kızına hatıra belgesi

Törende konuşan okul müdürü Zekai Şahin, okulun 1978 yılında eğitim ve öğretime başladığını ve güçlendirmeden yeni çıktığını söyledi. Toplam 560 öğrencisi olan okulda 40 personelin görevli olduğunu kaydeden okul müdürü Şahin, "Okulumuza Şehit Polis Memuru Turan Sütçü’nün adının verilmesi ve bu ismin yaşatılması gerçekten harikulade bir duygu. Ne mutlu bizlere. Okulumuza şehit isminin verilmesi ve onay sürecinde; büyük destek olan Manisa Valiliğimize, Yunusemre Kaymakamlığımıza, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Şehit Polis Memuru Turan Sütçü’nün kızlarından Simay Sütçü’nün okulun 3-D sınıfında öğrenci olduğunu söyleyen okul müdürü Şahin, okulda 4 yıl okuyarak mezun olan büyük kızı Dilay Sütçü’ye de günün anısına hatıra belgesi takdim etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise, "Şehitlerimiz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sembolleridir. Onların hatırası, bize her daim yol göstermeye devam edecek. Şehit Polisimiz Turan Sütçü gibi gibi kalemiyle vatan nöbeti tutan öğretmenlerimizi de anmak istiyorum. Öğretmenler günümüz yaklaşırken yüzlerce şehit öğretmenimizin nazarında şehit Aybüke Yalçın’ı ve şehit Necmettin Yılmaz’ı bir kere daha yad etmek istiyorum. Onlar çocukları yarınlara hazırlarken, gelecek nesilleri yetiştirmek için çalışırken, hain eller tarafından aramızdan koparıldılar. Emanetleri her daim emin ellerde olsun. Allah hepinizi korusun." dedi.

"Eşim adeta şehit olacağını biliyordu"

Törende konuşan şehit Polis Turan Sütçü’nün eşi İlknur Sütçü, eşinin adeta şehit olacağını bildiğini belirterek, "Biz eşim Turan Sütçü ile Ramazan Bayramı’nın arife gününde tanıştık. Yine 27 yıl sonra 14 Haziran’da Ramazan Bayramı’nın arife gününde de ayrıldık. Eşimin şehit haberi bana geldiğinde evde duvarımızda asılı olan resmi duvardan yere düştü ve parçalandı ve ben yıllarca Turan’ımı gece rüyalarımda gördüm, ’İlknur bak deyip eliyle işaret ederek bir, iki, üç diye saydığını gördüm. O an anlam veremedim. Ama sonrasında eşim 4 yılın sonrasında tekrardan şehitliğe nakli olduğu sırada gördüm ki evet eşim 3. mezara defnedildi. Sonrasında benim ilk görev yerim, tayin yerim Yozgat iliydi. Fakat ben sağlık ve ailemdeki sağlık nedenleriyle orada göreve başlayamadım. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında eşimin adı verildiğinde kura çekiminde eşimin adı Yozgat ilinde okula verildi, yani benim gidemediğim yere eşim gitmişti. Baktığımız zaman bunların hiçbirisi aslında tesadüf olabilecek şeyler değil. Hani şehitler ölümsüz kahramanlardı deriz. Evet. Onlar yaşadıklarını bir nevi bize ifade ediyorlar. İşaret ediyorlar, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim her birinin adını ölümsüz kılsın." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okulun değişen adının yazılı olduğu tabela altında törene katılan protokol üyeleri ve şehit polisin eşi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çekildiler.

Şehit Polis Memuru Turan Sütçü’nün öz geçmişi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 1975 yılında doğan Turan Sütçü, ilk ve orta öğrenimini Akhisar’da tamamladıktan sonra 1995 yılında Rüştü Ünsal Polis Okulunu kazanarak 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan Sütçü, sırasıyla Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü son olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Şehzadeler İlçesi Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezliğinde görevli iken, görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde 14 Haziran 2018 tarihinde şehit oldu. Şehit polis Turan Sütçü evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.