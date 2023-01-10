Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi tarafından son olarak yapılan ve Şehit Polis Tufan Kansuva (KANSUVA) adı verilen İHA gökyüzüyle buluşturmansın ardından hedefleri seri üretim.

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi tarafından son olarak yapılan ve Şehit Polis Tufan Kansuva (KANSUVA) adı verilen İHA gökyüzüyle buluşturmansın ardından hedefleri seri üretim.

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi tarafından son olarak yapılan ve KANSUVA adı verdikleri İHA gökyüzüyle geçtiğimiz günlerde buluşturmuştu. Ekip uzun süredir üzerinde durdukları KANSUVA projesinde gömülü sistem yazılım, radar sistemleri ve uçuş istifası sistemleri aktif şekilde çalışmayı başardı.

Takımın lideri Yasin Yasa, ekibi kurmadan önce evinin teras katında bu işe başladığı söyleyerek, "Bizler bu KANSUVA’yı yaptığımız zaman yerel ve ulusal kanallarda haberi çıktı. Bu haberi gören Şehit Polis Tufan Kansuva’nın ailesi bizleri aradı ve Ankara’ya davet etti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte aileyi ziyaret etik. Ardından TBMM’de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede’yi ziyaret ettik. Kendisinin de bizlere verdiği tam destekle Ankara dönüşü serinin ilk üretimi KANSUVA-V1 ortaya çıkardık. Atölyemizde durmadan 7/24 çalışıyoruz projemizde bulunan gece görüş, termal kamera gibi sistemler üzerinde nesne takip otonom uçuş gibi yazılımları bitirmiş bulunmaktayız" dedi.