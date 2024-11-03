İstanbul Bakırköy’de trafik kazasına müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Ogün Yürümez’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Şehit Yürümez’in naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a gönderilecek.

Polis Memuru Ogün Yürümez, sabah saatlerinde Bakırköy’de maddi hasarlı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucunda şehit oldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi. Şehit polis Yürümez’in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Giresun’a gönderilecek.