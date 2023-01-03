Simav’ın Yeşilçam köyündeki anma programına Vali Çelik’in yanı sıra Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, şehidin ailesi ve ilçe protokolü katıldı.

Anaokullarında görevlendirilecek öğretmenlerle oryantasyon ve istişare toplantısı

Anaokullarında görevlendirilecek öğretmenlerle oryantasyon ve istişare toplantısı

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