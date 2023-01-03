Kütahya Valisi Ali Çelik, 2019 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şehit polis memuru Uğur Sarıkaya’yı vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.
Kütahya Valisi Ali Çelik, 2019 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şehit polis memuru Uğur Sarıkaya’yı vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.
Şehidin ailesinin acısını paylaşan Vali Çelik, başsağlığı dileklerini yineleyerek sabır diledi.
Simav’ın Yeşilçam köyündeki anma programına Vali Çelik’in yanı sıra Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, şehidin ailesi ve ilçe protokolü katıldı.
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