Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın polislik sınavına girdiği salona adı verildi.

İstanbul Ümraniye’de görevi başında iken çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz, canını feda ederek ülkemizin güvenliği ve huzuru için mücadele eden binlerce kahraman polisimizden biriydi. Bu doğrultuda, Yılmaz’ın da polislik sınavına girdiği Sivas polis meslek yüksekokulunda bulunan spor salonunda düzenlenen törenle Yılmaz’ın adı verildi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mahmut Güven, şehit eşi Semih Yılmaz, aile bireyleri ve kadın polis adayları katıldı.

“Bu salonda fiziki yeterlilik sınavına girmiştir”

Şeyda Yılmaz’ın da2022 yılında aynı salonda fiziki yeterlilik sınavına girdiğine değinen Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mahmut Güven, ”Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın polis meslek eğitim merkezlerine girmek için 2022 yılında bu salonda fiziki yeterlilik sınavına girmiştir. Polis kızımızın polislik mesleğine attığı ilk adımların bu salonda, şehitliğinin başlangıç noktasıdır. Şehidimizin bize emanet adı bu spor salonunda daima yaşatılacaktır ve dillerden asla düşürülmeyecektir ”şeklinde konuştu.

“Şeyda Yılmaz adını altın harfler ile yazdırdık”

Şeyda Yılmazın Türk kadının cesaretini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı,” Şehit polis memurumuz Şeyda Yılmaz adını kahramanlık destanına altın harfler ile yazdırarak Türk kadınının cesaretini tüm dünyaya gösteren bir kızımızdır. Şehit Şeyda Yılmaz vatanını ve bayrağını canından aziz bilerek görevini yerine getirerek şehitlik makamına erişmiştir. Geçmişten bu güne; kahraman vatan evlatlarımızın şehit Şeyda Yılmaz’ın izinden giderek cesaretle görevlerini yapacaklarına yürekten inanıyorum. Unutmayalım ki bu topraklar şehitlerimizin kanıyla sulanmış mukaddes vatanımızdır” diye konuştu.

“Örnek alınacak bir kahraman”

Şeyda Yılmazın göstermiş olduğu azim ve cesaretin Türk toplumuna ve Türk polisine örnek olduğunu belirten Vali Yılmaz Şimşek, ”Bugün burada 22 Eylül 2024 tarihinde görevini icra ederken şehit olan kahramanımızın adını yaşatacak olan spor salonunun açılışında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sadece bir polis memuru değil örnek alınacak bir kahraman olarak Şeyda Yılmaz’ın genç yaşında gösterdiği azim ve cesaretin Türk toplumuna ve Türk polisine örnek olmuştur” dedi.

“Rabbim teşkilatımızı korusun”

Emeği geçen herkese teşekkür eden Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz,” Emeği geçen çok herkese teşekkür ederim. Burada yetişen kardeşlerimiz de devlete millete hayırlı birer polis memuru olurlar. Rabbim ülkemizi, milletimiz, teşkilatımızı korusun” dedi.