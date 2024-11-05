İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında alınan karara göre geçtiğimiz haftalarda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adı belediyeye ait sosyal tesise verilecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adını yaşatacak

İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında 15 madde görüşülerek karara bağlandı.

CHP, AKP ve MHP Grup Başkanvekillerinin ortak önergesi ile geçtiğimiz haftalarda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adının İzmit Belediyesine ait bir sosyal tesise verilmesi gündeme eklendi.

Önerge mecliste oy birliğiyle kabul edildi.