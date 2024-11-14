Tunceli’de atış eğitimi sırasında kazara ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Polis Memuru Yiğit Can Yiğit memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli’de, dün merkez Atatürk Mahallesi’ndeki atış eğitim alanında arkadaşının silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yiğit Can Yiğit’in (29) naaşı töreninin ardından helikopter ile memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine getirildi. Şehidin naaşı daha sonra kara yolu ile Isırganlı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Burada şehidin annesi Meryem (67) babası Mehmet (67) ve eşi İlknur Yiğit (26) gözyaşlarına boğuldu. İlknur Yiğit’in, şehit eşinin Türk bayrağı sarılı tabutuna sonu bir kez dokunarak ağlaması yürekleri dağladı. Şehidin ailesini silah arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Ardından da Isırganlı Camii’ne getirilerek öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Isırganlı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, polis müdürleri, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katıldı.