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Anma törenine Gürfidan’ın yanı sıra Başkomiser Kadir Avcı, Komiser Dündar Bozkurt, Komiser Deniz Albayrak ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen katıldı.

Bolvadinli şehit polis memuru Ali Duman, 1992 yılında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 34 yaşında şehit oldu. İlçede gerçekleştirilen Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile beraberindeki polisler tarafından şehit Duman mezarı başında yad edildi. Duman’ın mezarı başında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından dualar edildi.

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