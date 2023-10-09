İstanbul’da ihbar üzerine gittiği evden atılan kurşunla şehit olan polis memuru Cihat Ermiş’in cenazesi Ankara’nın Haymana ilçesinde defnedildi.

Şehit Ermiş’in (29) Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Haymana ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki Sındıran köyündeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Ermiş’in naaşı cenaze töreni için Sındıran Camisi avlusuna götürüldü. Şehidin ailesi burada tabuta sarılarak son vedasını yaptı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehirin naaşı köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin çalışma arkadaşları ve akrabaları katıldı.