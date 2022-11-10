Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erzurumlu şehit polis memuru Abdülkadir Güngör için mevlit okuttu.

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erzurumlu şehit polis memuru Abdülkadir Güngör için mevlit okuttu.

Bekirefendi Camii’nde düzenlenen mevlide Kaymakam Ahmet Odabaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, şehit polis memurunun meslektaşları ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte şehit Abdulkadir Güngör ve tüm şehitler için dua edilerek, lokma hayrı düzenlendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, 10 Kasım 2021’de şüphelilerin ateş açması sonucu Havran’da yaralanmış, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit polis Güngör, evli ve bir çocuk babasıydı.