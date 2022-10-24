Silivri’de bir cinayet şüphelisini yakalamak için başlatılan operasyonda şehit düşen komiser yardımcısı Alim Nar’ın naaşı Esenyurt’a getirilerek sevenlerinden helallik alındı. Şehidin naaşı, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Silivri’de bir cinayet şüphelisini yakalamak için başlatılan operasyonda şehit düşen komiser yardımcısı Alim Nar’ın naaşı Esenyurt’a getirilerek sevenlerinden helallik alındı. Şehidin naaşı, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dün Silivri’de bir cinayet zanlısının yakalanması için villaya düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucunda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcısı Alim Nar, şehit düşmüştü. Bugün ise naaşı Esenyurt’a getirilen Nar için ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Sevenlerinin gözyaşlarıyla düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Okunan duaların ardından şehidin naaşı resmi tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken törenin ardından Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.