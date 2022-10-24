Silivri’de bir cinayet şüphelisini yakalamak için başlatılan operasyonda şehit düşen komiser yardımcısı Alim Nar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde tören düzenleniyor.

Silivri’de bir cinayet şüphelisini yakalamak için başlatılan operasyonda şehit düşen komiser yardımcısı Alim Nar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde tören düzenleniyor.

Dün Silivri’de bir cinayet zanlısının yakalanması için villaya düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucunda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcısı Alim Nar, şehit düşmüştü. Bugün ise naaşı Esenyurt’a getirilen Nar için ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarından helallik alınmıştı. Okunan duaların ardından şehidin naaşı resmi tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şehit komiser yardımcısı Nar için burada düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin yakınları katılıyor. Buradaki törenin ardından Nar, Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.