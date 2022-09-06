Şehidin ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, “24 saat emrinizdeyiz” diye konuştu.

Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

"Parkta Güzel Bir Gün"ün galası 21 Ekim’de

"Parkta Güzel Bir Gün"ün galası 21 Ekim’de

Vali Ali Çelik, beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ile birlikte şehit Hasan Yaşar’ı anma programına katıldı.

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