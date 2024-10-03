Iğdır 5’inci Hudut Komutanlığına bağlı Ağrı Doğubeyazıt’ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş (29), memleketi Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Iğdır 5’inci Hudut Komutanlığına bağlı Ağrı Doğubeyazıt’ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu. Ağrı’dan askeri uçakla Çanakkale Havalimanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’in cenazesi Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteriyle memleketi Yenice ilçesine götürüldü. Baba ocağı Aşağıkaraaşık köyüne götürülen şehidin naaşı helallik alındıktan sonra cenaze namazı için çarşı camiine getirildi. Köyde helallik alındığı sırada şehit Burak Geniş’in annesi Meşgure Geniş oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından karşılandı. Cenaze töreninde şehidin annesi Meşgure Geniş ve Basri Geniş’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Yenice merkez Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’in cenazesi, askeri törenle ilçe mezarlığında toprağa verildi.