Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş (24), düzenlenen törenin ardından dualarla ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’taki terör yuvalarının imhasına yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş (23) şehit oldu.

Şehit Taş’ın naaşı, askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı’na getirildi. Buradan da karayolu ile cenaze töreninin düzenleneceği Elbistan’a gönderildi. Şehit Taş için Hocazade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin düzenleneceği alana getirildi. Cenaze töreninde baba Ahmet ve anne Emine Taş ile kardeşleri güçlükle ayakta durabildi.

Törende helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, namazın ardından silah arkadaşları tarafından son kez omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla ve dualarla Hocazade Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.