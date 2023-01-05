Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: ‘Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz’

Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: ‘Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz’

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