Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Piyade Er Halil Seltan’ın cenazesi, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.
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