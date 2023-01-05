Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Konya-Adana karayolunda sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: ‘Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz’ Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: ‘Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz’

Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Piyade Er Halil Seltan’ın cenazesi, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.