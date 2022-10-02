Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olmuştu. Şehidin cenazesi Gaziantep’te yapılan törenin ardından havayoluyla memleketi Tokat’a getirildi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören alanına getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Mehmet Çalışgan, annesi Perihan Tekin, şehidin eşi Ceren Çalışgan törende metanetini korumaya çalıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.