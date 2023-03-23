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Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde vatani görevini ifa ederken bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen arama tarama faaliyeti esnasında 22 Mart 1998 tarihinde Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Kadir Kara, unutulmadı. Kara, şehadetinin 25. yılında Alaçam’ın Kapaklı Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla yâd edildi. Vakfın üyesi şehit babası Bayram Önder’in okuduğu Yasin-i Şerif’in ardından program dua ile sona erdi.

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