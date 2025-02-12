Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi, 207 okuldan biri olarak PISA 2025’te Türkiye’yi temsil edecek.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen, bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen en kapsamlı eğitim değerlendirme projesidir. 2000 yılından bu yana her üç yılda bir gerçekleştirilen PISA, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini analiz ederek, bu bilgileri gerçek hayatta kullanma kapasitelerini ölçüyor. Program, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi günlük yaşamda nasıl uygulayabileceklerini de değerlendirirken, eğitimin sisteminin zayıf ve güçlü yönlerini belirlemeyi, öğrencilere daha etkili bir eğitim sunmayı hedefliyor. Türkiye, 2003 yılından itibaren PISA programına katılırken elde edilen sonuçlar, eğitim politikalarının geliştirilmesi için önemli bir veri kaynağı olarak kullanılıyor.

Okul müdürlerinin 18-19 Aralık 2024 tarihlerinde Erzurum’da aldığı eğitimle başlayan hazırlık süreci, öğretmenlerin Antalya’da düzenlenen PISA 2025 Nihai Uygulama Bilgilendirme Çalıştayına katılımıyla devam etti. Dijital dünyada öğrenmenin yenilikçi alan olarak belirlendiği PİSA 2025’te ağırlıklı alan fen okuryazarlığı olacak. Sonuçların alınacağı nihai uygulama, 15 Nisan - 15 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi, PISA 2025 hazırlık sürecine büyük bir coşku ile başladı. Okul Müdürü Muhsin Göker liderliğinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nurcan Arıkan Hoş, Biyoloji Öğretmeni Oktay Gündüz, Matematik Öğretmeni Asude Sevil Bican, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ali Mutlu Ata ve Rehber Öğretmen Murat Kasap’tan oluşan koordinasyon ekibi, öğrencilerin sürece hazırlanması için mental ve bilimsel çalışmaları planlayıp takip edecek.

Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencileri, uluslararası platformda milli görev bilinci ile hareket ederek, küresel eğitim standartlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Okul, öğrencilerin farkındalık kazanması ve potansiyellerini ortaya koymaları için gerekli tüm desteği sağlamaya devam edecek.