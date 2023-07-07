Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehadetinin sene-i devriyesinde Başiskele’de anıldı.

Başiskele Belediyesi koordinesinde Başiskele İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Kullar Semt Meydanı’nda program düzenlendi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, şehidin annesi Gül ve babası Bayram Sarı, akrabaları ve yakınları katıldı.

Türk bayrakları ile süslenen meydanda Şehit Ömür Ertuğrul Sarı ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlid okundu, kasideler söylendi. Hep birlikte eller semaya kaldırılarak dualar edildi.