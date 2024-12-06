Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin 12. yıl dönümünde memleketi Eğirdir’e bağlı Gökçehöyük köyünde dualarla anıldı.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçe protokolü ile birlikte şehit Tunçbilek’in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında evde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ailenin acısını paylaştığını belirten Kaymakam Çimşit, "Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla şehitlerimizin ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Şehit Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek’in mezarı ziyaret edilerek burada da dualar edildi. Şehit Tunçbilek’in ailesi, devletin ve milletin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Evladımızın hatırasını yaşatan ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dediler.

Anma programına; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Muhammet Demiralay, İl Genel Meclisi Üyeleri Abdurrahman Sinap ve Mehmet Fesci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurgül Türker, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Dikbaş, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu ve köy muhtarı eşlik etti.