MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde şehit öğretmenin mezarının başına bayrak direği dikildi.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde şehit öğretmenin mezarının başına bayrak direği dikildi.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kazan Köyü İlkokulu öğretmeni iken 28 Eylül 1994 tarihinde gece saat 24.00 sularında şehit edilen Öğretmen Sait Korkmaz’ın mezarının başına bayrak direği dikerek Türk bayrağını astı.

Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül, vatanın kolay kazanılmadığını vurgulayarak, “Bunun bilincinde olunmalı, bunun bilincinde hareket edilmelidir. Bu vatan, bayrak, toprak için kayıtsız, şartsız canları pahasına savaşan atalarımızı, dedelerimizi unutmamalıyız. Biz buraya bu bayrağı dikerek, gençlerimize gerekli mesajı gönderdiğimize inanıyorum. Bugün burada yanımızda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak da, Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül’e bu anlamlı ve güzel hizmeti için teşekkür etti.

Şehit mezarının başına direk dikilerek bayrağın asılması programına Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Cumhuriyet Savcıları Aytekin Tekik ve Halil Demir, Bulanık İlçe Milli Eğim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık İlçe Müftü Vekili Servet Güler, Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül katıldı.

Bulanık İlçe Müftü Vekili Servet Güler’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve yaptığı duadan sonra protokol bayrak direğinin harcını döktü.