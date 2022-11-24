Tunceli’de PKK’lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı Tunceli’deki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okuluna verildi.

Tunceli’de PKK’lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı Tunceli’deki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okuluna verildi.

Görev yeri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye giderken 16 Haziran 2017 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunu kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi Tunceli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okuluna verildi. Tunceli Valiliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününde alınan kararla öğretmenevinin tabelası da “Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü” olarak değiştirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hain PKK/PYD terör örgütünü lanetliyor, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz” denildi.