Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten vefat etti. 85 yaşındaki anne Nazife Alten, gözyaşları arasında defnedildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten vefat etti. 85 yaşındaki anne Nazife Alten, gözyaşları arasında defnedildi.

Henüz 25 günlük öğretmenken Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten, hayatını kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün gece hastaneye kaldırılan Nazife Alten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alten bugün Şarköy’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Alten’in oğlu İsmail Alten, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Alten’in yakınları, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve il protokolü katıldı.