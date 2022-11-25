Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 43 yıl önce şehit edilen fen bilgisi öğretmeni Yaşar Uytun, kabri başında dualarla anıldı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 43 yıl önce şehit edilen fen bilgisi öğretmeni Yaşar Uytun, kabri başında dualarla anıldı.

3 Nisan 1979 tarihinde, memleketi Çemişgezek ilçesinde öğretmenlik yapan Yaşar Uytun, okuldan çıktıktan sonra ilçe merkezinde teröristlerin kurşunlarına hedef olması sonucu olay yerinde henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Aradan 43 yıl geçmesine rağmen unutulmayan şehit Yaşar Uytun’un memleketi Çemişgezek’teki kabri her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret edildi.

Kabir ziyaretine Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkan Vekili Çetin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker’in yanı sıra şehidin o dönem ki öğrencileri, meslektaşları ve öğrenciler katıldı. Uytun’un kabri başında İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, şehit öğretmen Yaşar Uytun’un kabrine karanfiller bıraktı.

Şehit öğretmenin öğrencisi olan Mehmet İzzet Demir, ‘’Ben şehit öğretmen Yaşar Uytun’un öğrencisiyim. Kendisi lisede benim fen bilgisi öğretmenimdi. Şehit öğretmenimiz Çemişgezek’te öğrencilere vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşıladığı için teröristler tarafından hunharca şehit edildi. Allah kendisine rahmet eylesin” dedi.

Babasının izinden gidip öğretmen oldu

Babasının izinden gidip öğretmen olan şehit öğretmenin Kızı Şeyda Uytun Civelek ise ’’Babam şehit edildiğinde ben 1,5 yaşındaymışım. Babamla gurur duyuyorum. Tanıdığım ve tanımadığım tüm büyüklerim bana babamın çok iyi bir insan ve çok iyi bir öğretmen olduğunu anlattı. Ben de kızı olarak babamın bıraktığı izden giderek, öğretmen oldum. 24 Kasım Öğretmenler Gününde kabrini ziyaret ettik. Allah babamın mekanını cennet eylesin. Tüm şehit ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ diye konuştu.