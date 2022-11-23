24 Kasım Öğretmenler günü öncesi Siverek Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve beraberinde ki askerler, Şehit Necmettin Yılmaz okulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

24 Kasım Öğretmenler günü öncesi Siverek Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve beraberinde ki askerler, Şehit Necmettin Yılmaz okulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

24 Kasım Öğretmeneler günü öncesi Siverek Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve beraberinde ki askerler, okulu ziyaret ederek şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı andı. Okulda görev yapan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan askerler, öğretmenlere gül, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

2017 yılında meydana gelen olayda, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde öğretmenlik görevini yapan Necmettin Yılmaz, 20memleketine gittiği sırada Tunceli’de PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilmişti. Olayın ardından okulun adına ise Şehit Necmettin Yılmaz’ın adı verilmişti.