Memleketi Gümüşhane’ye dönerken 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kabri başında anıldı.

Memleketi Gümüşhane’ye dönerken 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kabri başında anıldı.

Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki kabri başında gerçekleştirilen programda Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek’le Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

Torul Kaymakamı Orhan Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve meslektaşlarının katıldığı programda Necmettin öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.

Programda konuşan Vali Taşbilek, “Necmettin öğretmenimiz bir eğitim şehidi, milletimizin aydınlanma davasına hizmet ederken menfur bir terör saldırısı sonucu şehit oldu. Onun gibi Aybüke kızımız şehit oldu, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Karkamış’ta menfur bir saldırıda Ayşenur öğretmenimiz şehit oldu. Bunlar milletimizin aydınlanma davasına hizmet ederken şehit olan kardeşlerimiz. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük. Bu evlatlarımız ve vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna feda-i can eyleyen bütün şehitlerimiz, bütün gazilerimize millet olarak şükran duyuyoruz. Tekrar Necmettin öğretmenimiz, Aybüke öğretmenimiz, Ayşenur öğretmenimizin şahsında Öğretmenler Günü vesilesi ile tüm eğitim şehitlerimizi ve vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyoruz” dedi.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise “Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın zatında, Necmettin öğretmen gibi şehit olan, vatanına milletine faydalı evlatlar yetiştirmek için canını feda eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu nesilleri yetiştirmeleri için, Selçuk Bayraktarlar gibi evlatlarımızı yetiştirmeleri için öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor. Görevlerini icra edeceklerinden şüphemiz yok. Düşüncelerimin dille tarif edilmesi imkânsız, dile getiremiyorum. Ama bir peygamberlik mesleğini icra ederken evladımın asalaklar tarafından katledilip, bedenini Pülümür Çayı’na Ramazan’da oruçluyken yolun kenarına bırakıp insanlık dışı katliamları reva gören yaratıklar ne halde kime silah çektiklerinin farkında değiller. İnşallah Rabbim onlara akıl verir, bu vatana faydalı evlatlar olurlar. Necmettin öğretmen de sizin ve bizim gibi bir vatan evladıydı. Bayrağımızı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde dalgalandırmak için oralara gidip evlatlarımızı daha faydalı evlatlar yapabilmek için görev yaptı. Vuslatı bu kadarmış, Rabbim şefaatinden bizi mahrum etmesin. Tüm milletimize şükranlarımızı sunuyorum, iyi ki bu memleketin bir evladıyız, bir ferdiyiz ne mutlu bize” diye konuştu.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Gümüşhane’nin Torul ilçesine dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017’de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.