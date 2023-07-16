Görev yaptığı Şanlıurfa’dan karne tatili için memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür yolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6. yılında kabri başında anıldı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın kabrine karanfil bırakılarak, dua edildi. Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit, kardeşi Yahya ve ağabeyi Ahmet Yılmaz’ın da hazır bulunduğu törende şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tek gayesi milletin evlatlarının aydınlanması olan ve bu uğurda mücadele ederken şehit edilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz başta olmak üzere vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı uğruna mücadele eden aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

“Necmettin öğretmenin tek derdi milletin evlatlarının aydınlanmasıydı”

Vali Taşbilek, “Şehit Necmettin Yılmaz öğretmenimizin şehadete erişinin 6’ıncı yılında mezarı başında onu anıyoruz. Şehidimize rahmet diliyoruz, şehidimizle birlikte bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in değerli ailemize selamlarını, iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini de iletmeyi bir borç biliyoruz. Tek derdi, tek çabası milletimizin aydınlanma davası olan bir öğretmenimizin katledilişinin 6’ıncı yılındayız. Üzüntümüz, acımız elbette ki büyük ama biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti dünyanın da bildiği üzere çok büyük ve çok kudretli. Bu ailemizin acısını dindirmeye, hafifletmeye yetecek kudrette. Devletimiz yurt içinde ve yurt dışında bütün terörist faaliyetleri imha etti ve etmeye devam ediyor. Gerek Necmettin öğretmenimize gerek Aybüke Yalçın öğretmenimize gerekse de milletimizin birliği, beraberliği ve davası uğruna gözünü kırpmadan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 tarihinde görev yeri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Torul’a dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolu Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017’de Pülümür Çayı’nda bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.