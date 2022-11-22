Karkamış’a hain terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırılarda şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan, Gaziantep’in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı.

Karkamış’a hain terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırılarda şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan, Gaziantep’in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı.

Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat’ın doğusunda bulunan Ayn el-Arab bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

Nizip’te cenaze töreni düzenlendi

Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için Nizip ilçesi Hz. Ali Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan’ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları göz yaşı döktü.

"24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek yürekleri dağladı

Cenaze töreninde göz yaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Muhammed ve Yunus isimli iki erkek kardeşi bulunan Şehit Ayşenur Alkan, öğle namazını müteakip Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Nizip ilçesi Hz. Ali Cami’deki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kent protokolü ve ilçe halkı katıldı.