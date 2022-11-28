Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, şehidin ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı karşılama töreninin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın (25) naaşı Amasya Merzifon Havalimanı’nda karşılandı.

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