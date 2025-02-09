Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan ve geçtiğimiz hafta toprağa verilen Piyade Komando Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın adı verilen dron ve insansız kara aracı (İKA), hem havadan hem de karadan hainlere ölüm yağdırıyor.

Pençe-kilit Operasyonu sırasında Kuzey Irak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Mustafa Bazna, geçtiğimiz hafta Düzce’de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Hatay’ın İskenderun Belediye Başkanı ve iş adamı Mehmet Dönmez, şehit Mustafa Bazna’nın adını taşıyan dron ve insansız kara aracı yaptı. Bu araçlar hem karadan hem de havadan hain teröristlere ölüm yağdırıyor.

Şehidin ailesini ziyaret eden İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, şehidin babası Ramazan Bazna ve kardeşi Mehmet Bazna’ya başsağlığı dileyerek, Mustafa Bazna adına yapılan hava ve kara araçlarının maketlerini teslim etti. Dönmez’e ziyareti sırasında dron ve İKA’yı tasarlayan başmühendis Yasin Murat Kadıoğlu ile Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de eşlik etti.

Şehit Mustafa Bazna adına yapılan dron, kamikaze dron ve İKA’nın maketlerini aileye hediye eden Dönmez, Bazna ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, başta Mustafa Bazna’nın ailesi olmak üzere şehitlerin ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.