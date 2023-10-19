Kütahya Belediyesi’nin yapımını tamamladığı ve Kütahya’da meydana gelen orman yangınında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım’ın adını verdiği park, Ağaçköy Mahallesinde hizmete açıldı.

Ağaçköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve orman yangınında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım’ın adının verildiği park, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı İş İnsanı İsmet Güral, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve müdürlük çalışanları, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, birim müdürleri, Şehit Murat Yıldırım’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda Kütahyalının katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Başkan Işık, “Hayırlı işleri yapmayı nasip eyleyen Rabbim’e şükrederek bu tür programlarda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Biraz önce şehidimizin emaneti değerli kardeşim kıymetli eşleri, duygularını bizimle paylaştı, az ve öz ama çok içten. Şehidimiz gitmesi gereken yere gitti. Rabbim mekânını bir kez daha cennet eylesin. Adının yaşatılacağı bu topraklarda onun adına saygı duyarak buraların korunması da bizlerin görevi. Ağaçköy Mahallesi sakinlerimizin gözü gibi bakacağından eminiz. Sadece bu park değil, göreve geldiğimiz günden bu yana Ağaçköy Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde belediyemize gelen taleplerin önemli bir bölümünü tamamladık. Bu vesileyle bugüne kadar açılışını yapamadığımız ama bu açılışla beraber mahallemize kazandırdığımız birçok hizmetin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Buraya geldiğimizde mahallemizin en öncelikli talebinin caminin bulunduğu bölgedeki avlunun genişletilmesi, oraya bir gasilhane, tuvalet, altına gençlerimizin kullanabileceği bir spor odası, soyunma odaları, duş ve benzeri gibi ihtiyaçları vardı ama bu iş büyük bir işti. İstinat duvarından oranın imar düzenlemelerini yapana kadar birçok arkadaşımızın emek verdiği bir işti. Onları da tamamladık ve onlarla beraber mahalle içerisindeki yolların gerek kilit taşı gerekse asfalt işlerini yerine getirdik. Geçen yıl en önemli ihtiyaçlardan biri olan terfi istasyonunu tamamlayıp hizmete açtık. Mahallemiz gerçekten şehrimize yakışan bir mahalleye dönüştü. Hepsi hayırlı ve uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim güzel hizmetlerde güzel insanları buluşturmaya devam eylesin.Hizmeti yapmak yetmiyor, onu korumak ve sürdürülebilir kılmak yani bu hizmetlerin devam etmesini sağlamak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

Şehit Murat Yıldırım’ın eşi Aslıhan Kalın Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek verilen değer ve kıymet için şükranlarını sundu.