Bitlis’in Ahlat ilçesinde Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği tarafından “Şehit Mesut Ardıç Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği tarafından “Şehit Mesut Ardıç Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Ahlat’taki köy okullarından spor kompleksi bulunmayan 8 ilkokul takımının katıldığı turnuvada birinci olan okula dernek tarafından spor tesisi yapılacak. Ahlat Şehir Stadyumunda düzenlenen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okul takımlarına başarılar diledi. Kaymakam Dağ’ın başlama vuruşuyla birlikte turnuva başladı.

Final maçında ise Dilburnu İlkokulu, Yeniköprü İlkokulunu 4-0’lık skorla yenerek birinci oldu.

Açıklamada bulunan Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği Başkanı Tarık Buğra Okçu, “Ahlat’ta Şehit Mesut Ardıç adına futbol turnuvası düzenliyoruz. Köy okullarından çocuklarımızı buraya getirdik. Kazanan takımımızın okuluna şehidimiz adına bir spor tesisi yapacağız. Kupa ve madalya törenimiz haricinde çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. Ankara’dan geldik. Burada hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve adına turnuva düzenlenen Şehit Mesut Ardıç’ın babası Mürsel Ardıç ise “Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği bizimle iletişime geçerek burada böyle bir turnuva düzenlemek istediklerini ve turnuvada birinci gelen takımın okuluna spor kompleksi yapacaklarını ifade ettiler. Bu spor kompleksini turnuvada birinci gelen okul takımına Şehit Mesut Ardıç adına hediye edeceğiz. Başta dernek yetkilileri olmak üzere Ahlat Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Turnuva sonunda Dernek Başkanı Okçu tarafından katkı ve desteklerinden dolayı protokol üyeleri ile şehit ailelerine plaket takdim edildi. Turnuva kupa ve ödül töreniyle birlikte sona erdi.