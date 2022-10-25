Eskişehir Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi’nde, Worldwide Cultural Exchange Program (WCEP) çerçevesinde, öğrenciler için “Uluslararası Kanada Öğrenci Değişim Programı ve Uluslararası AP Programı” işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi’nde, Worldwide Cultural Exchange Program (WCEP) çerçevesinde, öğrenciler için “Uluslararası Kanada Öğrenci Değişim Programı ve Uluslararası AP Programı” işbirliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokol törenine; WCEP Türkiye Ofisi ile AP Okulları Birliği Başkan Yardımcısı WCEP Uluslararası Öğrenci Yönetimi Koordinatörü Özgür Yavaş, WCEP eğitmenleri ve Okul Müdürü Serdar Aynalı katıldı. Toplantıda, “Uluslararası Kanada Öğrenci Değişim ve AP Programı" işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan müdür Serdar Aynalı, “‘Başarı Tesadüf Değildir’ ilkesinden hareketle öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirmeyi, uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak yabancı dil gelişimlerini sağlamayı, liderlik becerilerini geliştirmeyi ve en iyi üniversitelerden kabul almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu protokolle uluslararası geçerliliği olan ve ileri düzey yerleştirme programı olan AP programını ve Kanada lise değişim programını başlatmıştır. WCEP Türkiye Ofisi, başta Kanada Eğitim Bakanlığı olmak üzere toplam 16 ülkenin uluslararası lise öğrenci değişim programlarının Türkiye seçmelerini yürütmektedir” dedi.

Öte yandan 9 Kasım 2022 tarihinde yabancı dil seviye belirleme sınavı (ELTİS) özel oturumu da Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi’nde yapılacak.