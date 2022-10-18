Bursa’da bir araya gelen hayırseverler, Bartın’da maden patlamasında şehit olanlar için vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Bursa’da bir araya gelen hayırseverler, Bartın’da maden patlamasında şehit olanlar için vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Vatansevdalıları Platformu üyeleri, Bartın’da meydana gelen maden patlamasında şehit olan madencilerin ruhuna hediye edilmek üzere Üftade Camisi’nde sabah namazı çıkışı cemaate çorba ikramında bulunup dua etti. Şehit madenciler için dökülen çorbadan içen cemaat hep bir ağızdan dualarını madencilerin ruhuna hediye etti.

Çorba ikramında konuşan Tarkan Gani, "Üftade Camisi’nde her pazar günü farklı bir etkinlik için bir araya geliyoruz. Geçen hafta vatandaşları süt içme alışkanlığı kazandırmak için süt dağıttık. Bu haftada şehit madencilerin ruhuna hediye etmek için çorba ikramında bulunduk" dedi.