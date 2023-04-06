TTK Amasra İşletmesinde meydana gelen grizu patlamasında ağır yaralanan ve İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 38 yaşındaki Ayhan Akgül 173 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Akgül’ün Bartın’daki evi Türk bayraklarıyla donatılırken maden ocağında beraber çalıştığı kardeşinin ise patlamadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde -300 kotunda meydana gelen grizu kaynaklı patlama sonucu 42 işçi hayatını kaybetti. Patlamadan ağır yaralı olarak kurtulan, ambulans uçakla İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 38 yaşındaki Ayhan Akgül 173 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit madenci Akgül’ün Bartın’ın Amasra İlçesine bağlı Çanakçılar köyündeki baba ocağı acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit madencinin kardeşi Umut Akgül’ün de aynı maden ocağında çalıştığı ve patlamadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Şehit madencinin ağabeyi Selehattin Akgül kardeşinin iyileşmesini beklerken acı haberi aldıklarını ifade ederek, “Acımız büyük. Biz oradaki hastamızı bir an önce iyileşmesini temenni ediyorduk. Olmadı, Rabbim yanına aldı. Bu zamana kadar kendisi konuşabiliyordu, sonradan enfeksiyon kaptı. Ondan sonra uyutuldu zaten. Uyutulduktan sonra daha da uyanmadı. Rabbim yanına aldı. Takdiri ilahi yani. Yapacağımız bir şey yok. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

Kardeşinin maden ocağına sınavla girdiğini kaydeden ağabey Akgül, “O sınavla girdi oraya. Bizde sevindik. Biz ona söylüyorduk dikkat et diye. Hatta o yer üstündeydi. Sonradan yeni makineler gelince yer altına girdi. Patlama olduğu zaman bu yer üstünde diyordum. Halen de inanamıyorum yani bu şekilde olduğuna. Bazen yer üstünde çalışıyordu bazen yer üstünde. Görüştüğüm zamanlar yukarıda oluyordu, torna tesviye bölümünde. Yeni makineler geldiği için aşağıya almışlar. Hatta bir kardeşimde aynı yerde çalışıyor. İkisi aynı yerdeydi zaten. Birisi kurtuldu birisi maalesef kurtulamadı. Hayalleri, dopdoluydu. Her yerde aktifti. Çevresinde de sevilen bir kişiydi. Emekliliğine de az bir şey kalmıştı” şeklinde konuştu.

Şehit madencinin cenazesi 7 Nisan Cuma günü öğle namazına müteakip Çanakçılar köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedilecek.