Malatya Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla, İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencileri öğrencilere bilimi sevdirdi.

Şehit Koray Seçkin İlkokulu’nda düzenlenen Bilim Şenliği büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü’nün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri ve akademik kadro, ilkokul öğrencilerine bilimi eğlenceli bir şekilde tanıttı.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler kimya laboratuvarlarında yapılan deneyleri izleme fırsatı buldu. Kimyasal reaksiyonların nasıl gerçekleştiği ve bilimsel süreçlerin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi oldular. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmalarıyla farklı kimyasal maddelerin etkileşimlerini gözlemleyerek, günlük yaşamlarında karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi anlama şansı yakaladılar.

Şehit Koray Seçkin İlkokulu Müdürü Şükrü Deveceloğlu, etkinliğe katkı sağlayan Malatya Eğitim Vakfı ve İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin’e teşekkürlerini ileterek, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Bilimle tanışan öğrencilerimizin yarının bilim insanları olma yolunda önemli bir adım attıklarını görmek mutluluk verici” dedi.

Etkinlik, öğrencilere bilimi keşfetme fırsatı sunarken, gelecekteki bilim insanları için önemli bir başlangıç oldu.