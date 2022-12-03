Malatya’da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, memleketi Mersin’in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya’da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, memleketi Mersin’in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek’in cenazesi, dün Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Mersin’in Bozyazı ilçesine getirildi. 2 çocuk babası Tülek için Tekmen Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin eşi Birgül Tülek, 1 yaşındaki oğlu Ahmet Sencer, annesi Ayşe Tülek, babası Kadir Tülek ve kardeşleri ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı.

Şehit eşinin üniformasını giyen ve fotoğrafını elinde taşıyan Birgül Tülek, gözyaşlarına hakim olamadı. Tülek’in naaşı, cenaze namazının ardından Paşakonağı Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.