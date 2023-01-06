Memleketi Aydın Çine’de toprağa verilen Ekrem Uyar için Menteşe Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde lokma hayrı yapıldı.

Görev için gittiği Muğla’nın Bodrum İlçesinden dönüşte Milas’ta trafik kazası geçirerek şehit düşen Komiser Ekrem Uyar için, Menteşe Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde lokma hayrı yapıldı.

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