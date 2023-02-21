Anma törenine, İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Komutan Komutanı İsmail Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezer Bilgin, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

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