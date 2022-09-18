Kuzey Irak’ta teröristlere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos 2022 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak, 8 Ağustos 2022 tarihinde Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için Mevlit okutuldu.

Kuzey Irak’ta teröristlere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos 2022 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak, 8 Ağustos 2022 tarihinde Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için Mevlit okutuldu.

Fırat Mahallesi’ndeki Mevlide, Vali Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin ile birlikte AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Şehit ve Gazi Dernekleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ardından İl Müftü Vekili Hasan Nacar’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Mevlit sonrası protokol üyeleri, şehidin eşi Yeter Koç, annesi Gülşen Koç ve şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.