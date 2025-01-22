Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Kerim Örtücü’nün ismi, Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından yapılan parka verildi.

24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri yol emniyeti aldığı sırada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Uzman Onbaşı Kerim Örtücü şehit oldu. Şehidin adı, Ordu’nun Ünye ilçesinde büyüdüğü mahallenin parkında yaşatılacak. Şehit Kerim Örtücü Parkı içerisinde halısaha, basketbol sahası, fitness alanı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlar yer alıyor. Parktaki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şehitlerin isimlerini yaşatmanın bir görev olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz. Onları unutmayacağız, isimlerini her zaman yaşatacağız" dedi.

Şehit babası Ahmet Örtücü, oğlunun adının parka verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti. Örtücü, "Acımız dinmiyor ama şehidimizin adının yaşatılması bizleri teselli ediyor. Başkanımızın bu duyarlı davranışına minnettarım" ifadelerine yer verdi.