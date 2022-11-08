Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Derik zeytinini Dünya’ya duyurma hayaline sahip çıktı, Derik zeytininde üretilen ürünlerini Avrupa’ya ihraç etmeye başladı.

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Derik zeytinini Dünya’ya duyurma hayaline sahip çıktı, Derik zeytininde üretilen ürünlerini Avrupa’ya ihraç etmeye başladı.

Mardin’de Dr. Mars firmasının sahibi Hamdullah Adsoy, 10 Kasım 2016 yılında Derik ilçesinde Kaymakamlık görevini yaparken şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk’ün Derik zeytinini dünyaya duyurma hayaline sahip çıkarak Avrupa’da birçok ülkeye ihracat yapıyor. Dr. Mars firması adı altında kolonya ve parfüm üretimi yapan Adsoy, Derik zeytini üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda zeytinin özünden kolonya yapmayı başardı. Zeytin parçalarını şişelerin içerisine koyarak görsel şölen oluşturan Adsoy, günde yaklaşık 30 ton üretim yaparak birçok bölgeye ürünlerini pazarlıyor. Derik zeytininden yaptığı kolonyayı bütün dünyaya duyurmayı hedefleyen Adsoy, şehit kaymakamın hayalini sürdürmeyi hedefliyor.

“Şehit kaymakamımıza ithafen bu kolonyayı yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz”

Yaptığı kolonyadan gurur duyduğunu belirten Adsoy, “Bizim değerlerimizden birisi olan Derik ilçesinin Halhalı zeytini, dünyada yağ kalitesi olarak en kaliteli zeytin olarak bilinir. Bizim değerlerimizden olduğu için bundan neden kolonya yapmayalım dedik. Piyasada zeytin kolonyası vardır ancak zeytinin özütünden, parçacıklı olarak, zeytinin kendi özütünden kolonya yapmayı denedik. Çok büyük uğraşlar sonucunda yaptık. AR-GE ve laboratuvar çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda da bize yakışan bir kolonya ürettik. Derik zeytininin şöyle bir özelliği daha var. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik zeytini ile ilgili çok güzel çalışmalar yapmıştı. Şehit olmasaydı Derik zeytinini tüm dünyaya tanıtacaktı. Bizde şehit kaymakamımıza ithafen bu kolonyayı yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Deneyen herkes de beğeniyor farklı bir kokusu ve görseli olduğunu belirtiyorlar” dedi.

“Günde yaklaşık 30 ton üretim yapıyoruz”

Avrupa’da İsveç, Hollanda ve Avusturalya ülkelerine ihracat yaptığını ifade eden Adsoy, “Daha geniş çerçevede tanıtırsak eğer zeytin Türkiye’ye özgü bir üründür. Bizim böyle bir çalışmamız vardı. Kaymakamımızın hayali de bizi bu amaç doğrultusunda daha çok kamçıladı ve bizim için ön ayak oldu. Şu anda Hollanda, İsveç ve Avusturalya’ya gidiyor. Başka ülkeler ile anlaşma sağlamaya çalışıyoruz. Kolonyamızı bütün Avrupa’ya ve dünya ülkelerine yaymayı umuyoruz. Şu an günde yaklaşık 30 ton üretim yapıyoruz. Türkiye’nin birçok noktasına bayilikler veriyoruz. Şu an 12 noktada kendi konseptimiz de bayimiz var. Avrupa’ya gönderdiğimiz tedarik zincirimiz var. Yüzde 20 veya 30 arası ihraç yapıyoruz geriye kalanı ise iç piyasada satılır. Bizim hedefimiz bu üretimin çok üstüne çıkmak ve üst seviyede ihracatını sağlamak. Şehit kaymakamımızın böyle bir hayali vardı, o hayali hem yaşatmak hem de ismini yaşatmak için böyle bir yolda devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.