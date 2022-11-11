Mardin’de Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için anma programı düzenlendi.

Mardin’de Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için anma programı düzenlendi.

6 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, görev yaptığı Derik ilçesinde dualarla anıldı. Mardin’in Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016’da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Safitürk için Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevi’nde anma programı düzenlendi. Anma programında öğretmen evi giriş salonunda Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün bulunduğu fotoğraflar sergilendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Programda Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün hayatını ve çalışmaları anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Duygusal anların yaşandığı salonda, bazı izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.