2006 yılında Kahramanmaraş’ta 172’nci Zıhlı Tugay Komutanlığı’na ait kamyonun devrilmesi sonucu şehit olan Arabanlı Piyade Komando Uzman Çavuş Sait Demirel’in kardeşi Talat Demirel dünya evine girdi.

2006 yılında Kahramanmaraş’ta 172’nci Zıhlı Tugay Komutanlığı’na ait kamyonun devrilmesi sonucu şehit olan Arabanlı Piyade Komando Uzman Çavuş Sait Demirel’in kardeşi Talat Demirel dünya evine girdi.

2006 yılında Kahramanmaraş’ta şehit olan Arabanlı Piyade Komando Uzman Çavuş Sait Demirel’in kardeşi Talat Demirel, Gaziantep’in Araban ilçesinde dünya evine girdi. Arabanlı Ayşe ve Haci Yalçın çiftinin kızı Ayşenur ile Sultan ve Mehmet Demirel’in oğlu Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Sait Demirel’in kardeşi SGK Araban Şubesi personeli Talat Demirel Araban İlçesi’ndeki Hanzade Düğün Salonunda düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Şehidin kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmayan Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, kurum amirleri ile birlikte katıldığı düğün töreninde genç çiftle birlikte halay çekti. Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, "Kıymetli Şehidimizin kardeşi Talat Demirel’in düğün merasimine katıldık, Demirel ve Yalçın ailelerini tebrik ederek, genç çiftlerimize mutluluklar dilerim” dedi.

İlçede halkı tarafından sevilen şehit kardeşi Demirel’i mutlu gününde Arabanlı vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Düğün salonu doldu taştı.