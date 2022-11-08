7 Kasım 1991 tarihinde Hakkari’de helikopter düşmesi sonucu şehit olan Şehit Kara Pilot Kd. Üstğ. Tanju Baytekin, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma programına Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, şehidin ailesi ve dönem arkadaşları katıldılar. Şehit Pilot Üsteğmen Baytekin’in 1985 devresi silah arkadaşları mezarı başında dualar ettiler. Ziyarette anılar paylaşılırken duygusal anlar yaşandı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Tanju Baytekin’in devre arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı

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