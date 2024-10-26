Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde kalp krizi geçirerek şehit olan Samsunlu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün naaşı askeri uçakla memleketi Samsun’a getirildi. Şehit Babür, 2 yıl önce kalp krizinden ölen babası ile aynı kaderi paylaştı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde nöbet sırasında kalp krizi geçiren Samsunlu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyen Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, şehit oldu.

Şehit Kander Babür’ün cenazesi askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada şehidin naaşı törenle karşılandı. Şehidin annesi Meryem Babür, ağabeyi Ertuğrul Babür, ablası Ergül Doğan, yakınları ve sevdikleri gözyaşı döktü. Şehidin babasının Mehmet Babür’ün de 2 yıl önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Şehidi karşılama törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kolluk kuvvetleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Babür’ün naaşı, ikindi namazını müteakip Terme ilçesi Pazar Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Terme Şehitliği’ne defnedilecek.